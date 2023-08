Questa sera a Riva Ligure 'Antiqua', Concerto per Organo e due trombe naturali

Si svolgerà questa sera alle 21.30 a Riva Ligure presso l’Oratorio di San Giovanni Battista Antiqua 2023 la serata musicale realizzata dall’Accademia del Ricercare tramite il “Concerto per Organo e due trombe naturali” proposto dal Soffio di Orfeo. "Un momento 'alto' del nostro calendario manifestazioni - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - che vuole valorizzare un luogo di culto completamente rivalorizzato anche e soprattutto dai volontari della confraternita di San Giovanni Battista e che quindi merita particolare attenzione da parte dell'amministrazione comunale".

Il programma:

Girolamo Frescobaldi; Toccata avanti la Messa delli Apostoli (dai Fiori Musicali)

Georg Friederich Haendel: Concerto in Re per Organo e due trombe naturali

Girolamo Fantini: Sonata per tromba e organo

G. Frescobaldi: Recercar cromaticho post il Credo

Johann Sebastian Bach; Fuga sopra il Magnificat Bwv 733

Giovanni Bonaventura Viviani: Sonata Prima da Chiesa per Tromba e Organo in Sol

Domenico Zipoli; all’Elevazione, al post Communio (dalle Sonate d’intavolatura per Organo)

Antonio Vivaldi: Concerto per due trombe e Organo

Interpreti:

Accademia del Ricercare Organo; Matteo Pasqualini Trombe naturali; Emanuele Goggio e Simone Telandro