Max Ferri Trio (+1) apre l'ottava edizione del Rovere Jazz di San Bartolomeo al Mare

Il Rovere Jazz prosegue questa sera con il quartetto di Tiziana Cappellino, laureata con il massimo dei voti al Biennio di composizione e arrangiamento jazz e precedentemente al Triennio di pianoforte jazz presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. La musicista racconta una carriera ricca di soddisfazioni ed esibizioni in club e festival in Italia e in Europa.



A San Bartolomeo al Mare suonerà il pianoforte con Dino Cerruti (contrabbasso), che ha collaborato con numerosi studi di registrazione, come bassista, contrabbassista, chitarrista, vocalist, programmatore e arrangiatore per la realizzazione di brani di musica pop/rock, commerciale (cantautori italiani, brani dance), jingle pubblicitari. Con loro ci saranno anche Stefano Guazzo al sax (una delle voci più autorevoli del jazz nostrano) e Rodolfo Cervetto, uno dei batteristi jazz più apprezzati in Italia, che ha suonato in tutta Europa collaborando con grandi musicisti come Bob Wilber, Benny Golson, Gary Bartz, Paul Jeffrey, Andrea Pozza, Buster Williams e Dado Moroni.



Il quartetto si esibisce con Giampaolo Casati (tromba), docente di musica d’insieme jazz al conservatorio N. Paganini di Genova. A partire dagli anni novanta Casati è stato invitato a suonare in North Carolina, a New York e in Giappone (è stato il primo musicista italiano ai Festival di Osaka e Kobe). Negli anni 2000, oltre ai concerti in giro per il mondo, ha collezionato collaborazioni in studio e in radio, arrivando a registrare per la radio giapponese una trasmissione dedicata al grande trombettista ellingtoniano Bill Bailey.