Bordighera: ai giardini Lowe il 12 e 13 agosto arriva il 'Tenco' con Dolcenera e Baccini

Il Tenco sbarca a Bordighera, con due serate nel mondo del miglior cantautorato. L’appuntamento è per il weekend del 12 e 13 agosto, ai giardini Lowe.

Sabato 12 si esibirà Dolcenera nello spettacolo ‘Piano in solo’. Pianista e polistrumentista, cantautrice e produttrice. Ogni sua performance mette in evidenza le peculiarità che la rendono unica nel panorama musicale: i chiari-scuri del suo canto e del suo pianoforte, la capacità di improvvisazione vocale, il tocco rock blues nella voce, la sensibilità nel sottolineare le emozioni.

In apertura ‘Roberta Di Lorenzo in Trio’: cantautrice, compositrice e pianista italiana proporrà una selezione di brani del suo vasto repertorio oltre ad alcuni omaggi dedicati alla canzone d’autore italiana. In questa serata verrà accompagnata da Tony De Gruttola alla chitarra elettrica e da Gualtiero Marangoni al basso.

Domenica 13, invece, ‘Archi e Frecce0 con Francesco Baccini e Alter Echo String Quartet. Sempre alla ricerca di nuove esperienze, Francesco Baccini rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile e dal chitarrista e arrangiatore Michele Cusato. Tra i numerosi i brani in scaletta due omaggi a Fabrizio De André e Luigi Tenco.

In apertura ‘Federico Sirianni live’: cantautore genovese, residente a Torino, è stato ospite al Premio Tenco nel 1993 ottenendo, in seguito, il Premio Musicultura della Critica, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc, il Premio Città di Quiliano e la Menzione speciale del Club Tenco per Musica contro le mafie. Bruno Lauzi lo ha definito “il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori”.