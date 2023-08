Vittoria della Riviera dei Fiori Sanremo Softair nel Campionato Regionale di Softair specialità AICS

Si è giocata a Balangero (TO) l’ultima giornata del Campionato di softair specialità AICS dove il team della Riviera dei Fiori Sanremo softair composto da: Tinelli Alfredo (caposquadra), Ciccone Lorenzo, Ghigliotti Matteo, Carbonetto Tiziano, Crespi Roberto, Ciobanu Marius vincendo la tappa conquista il titolo di Campione Regionale Piemontese Aics.

Dopo aver vinto per la quinta volta consecutiva il Campionato Ligure di softair specilità PCS (pattuglia, combat, scenari), il team di Sanremo ha deciso quest’anno di cimentarsi anche all’interno di una nuova federazione con modalità di gara differenti, portando nella città dei Fiori la coppa del primo posto aggiungendo così un ulteriore trofeo prestigioso al precedente vinto quest’anno e qualificandosi così alle Finali Nazionali anche di questa specialità che si terranno a Roma.

“E' stata una delle stagioni più dure che ricordo - dice Alfredo Tinelli, Presidente della Riviera dei Fiori Sanremo softair, che poi continua: “Ad inizio anno abbiamo deciso con tutto il team di iscriverci a ben due campionati Regionali di due diverse specialità, riuscire per la nostra piccola realtà di provincia non solo a partecipare ma a vincere entrambi i campionati è stato qualcosa di incredibile, il nostro obbiettivo è sempre quello di migliorarci e metterci alla prova ma il risultato di quest’anno è andato ben oltre le nostre iniziali aspettative, nella specialità PCS (Campionato Ligure) partivamo da favoriti e da campioni in carica, anche se ripetersi non è mai facile la vittoria non era scontata. Nel campionato Piemontese Aics invece abbiamo dovuto confrontarci con nuove modalità di gioco, nuovi regolamenti e nuovi avversari, tutto questo, con in più lunghe ed onerose trasferte fuori regione ci rende ancora più fieri di essere riusciti ad adattarci alla nuova competizione ed ad imporre il nostro gioco portandoci alla vittoria finale”.

Dopo un 2022 che ci ha visti protagonisti nell’alzare la coppa di campioni regionali Liguri e ci ha visti organizzatori della prestigiosa Finale Nazionale, questo 2023 è riuscito forse a superare l’anno precedente, poter mettere nella nostra bacheca questi due trofei ci fa sempre di più capire quanto l’impegno negli allenamenti e l’unità di squadra possano fare la differenza nel nostro sport.

Ora ci attendono ben due Finali Nazionali, la prima a San Marino e la seconda a Roma, intraprenderemo anche queste esperienze con lo stesso spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto, nel frattempo ci coccoliamo i nostri nuovi due trofei fieri di averli portati ancora una volta a Sanremo. Un ringraziamento speciale a tutti gli atleti della squadra per questa incredibile annata”.