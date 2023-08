"Turismo: nasce Riviera Places, il portale delle aziende del ponente Ligure”

Oggi si lancia ufficialmente Riviera Places, un progetto straordinario e unico nel suo genere, che riunisce aziende locali del Ponente Ligure, accomunate dalla passione per la bellezza e le eccellenze del territorio. Riviera Places è la materializzazione di un'idea audace: unire attività turistiche, del Food & Beverage e dei servizi in un progetto collettivo per promuovere e valorizzare le meraviglie della Riviera Ligure, creando un vero e proprio portale turistico e una strategia di promozione su Google Maps.

Riviera Places nasce dall'unione di aziende locali, guidate dalla volontà di rafforzarsi reciprocamente e di presentarsi al mondo come un unico fronte. Dietro questa iniziativa, ci sono professionisti rinomati, con anni di esperienza nel settore, pronti ad offrire un'accoglienza calorosa e momenti indimenticabili nella Riviera Ligure.

All’interno del progetto troviamo le seguenti aziende: il ristorante “Impekabile” di Giuseppe di Cosmo, il ristorante “il Rustichello” di Luciano Moroni e Giovanna Ricci, gli Hotel del Gruppo Cozzi Parodi “Hotel Riviera dei Fiori” e “Hotel Aregai Marina”. Attività produttive come “Olio Boeri” della famiglia Boeri, l’azienda agricola “Da Parodi” di Sonia Parodi, l’azienda agricola “Cloris” di Luca Papalia e il panificio artigianale “Pane di Oz” di Dino Ozenda. La gelateria “Slurp” di Ivana Grossi Bianchi, l’agenzia “immobiliare Emanuelli” di Attilio Emanuelli, la società “Homeleven” che gestisce case vacanza di Mattia Tonelli ed infine “Eventi e Momenti” azienda specializzata nella consulenza ed organizzazione di ogni tipologia di evento di Matteo Calabrese.

"Ecco cosa rende Riviera Places così speciale: è l'esito della condivisione e dell'unione di intenti di aziende e imprenditori che amano appassionatamente il nostro territorio. È proprio questo spirito unitario che costituisce la forza motrice di questo progetto straordinario," spiega Giada Mandracci, curatrice di Riviera Places.

"Abbiamo creato Riviera Places pensando al turista desideroso di scoprire le meraviglie della Riviera Ligure in modo autentico e indimenticabile. Per questo motivo, ci siamo avvalsi delle mappe online più utilizzate sul cellulare, quelle di Google, che rappresentano un alleato essenziale per rendere l'esplorazione del territorio facile e accessibile a tutti, ovunque si trovino" continua Giada Mandracci.

"E c'è di più: Riviera Places abbraccia la sostenibilità ambientale, motivo per cui abbiamo scelto di utilizzare piattaforme come Google, azienda leader al mondo che si è impegnata a raggiungere la piena carbon neutrality entro il 2030, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale. Siamo consapevoli dell'importanza di preservare la bellezza naturale del nostro territorio e di rendere le esperienze turistiche più sostenibili per le generazioni future, e il digitale può giocare una parte importantissima in questo processo".

Il processo di sviluppo strategico e di presenza digitale è stato infatti curato da Net Zero Digital, azienda italiana nata proprio nel ponente ligure e specializzata in sostenibilità digitale e consulenza ESG www.netzerodigital.it. Attraverso questa visione condivisa e l'attenzione alla sostenibilità, Riviera Places si conferma come una guida turistica all'avanguardia, pronta ad offrire a tutti i visitatori una connessione autentica con le eccellenze della Riviera Ligure. Le partecipazioni a Riviera Places sono aperte a tutte le aziende del territorio che siano interessate a entrare nel progetto e, spiegano gli organizzatori, a breve ci saranno ulteriori novità e ingressi.

Per info:

Mail: rivieraplaces@netzerodigital.it

Riviera Places - www.rivieraplaces.com