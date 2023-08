‘Birre Vive sotto la Torre – Summer Edition’, torna l’appuntamento di Cipressa alla torre Gallinaro

Una settima edizione pronta a stupire. Da venerdì 25 a domenica 27 agosto tornerà a Cipressa, località Torre Gallinaro, l’evento 'Birre Vive sotto la Torre – Summer Edition'. Organizzazione a cura di Beerinba, in prima linea I Compagni di Bacco, una certezza, con il patrocinio del Comune di Cipressa.

Gli orari della manifestazione: venerdì 25 agosto inaugurazione alle 19, si proseguirà sino all’1 di notte. Sabato 26 agosto evento aperto dalle 19 alle 2, domenica 27 dalle 19 a mezzanotte. Saranno tre giorni a tutto gusto, a partire dall’area food a cura dei Compagni di Bacco: primi, secondi, contorni, dolci, una speciale novità e un servizio bar sempre attivo offriranno ai presenti le occasioni giuste per vivere un weekend a tutto gusto.

Accanto al cibo, ovviamente, la buona birra, rigorosamente artigianale: protagonisti i birrifici Baladin, Due Tocchi, Dr. Barbanera, Diciottozerouno e Bastian Contrario. Birre diverse tra loro, per tutte le esigenze e per soddisfare ogni palato.

Musica? Sì, certo. Il venerdì sera si esibiranno i Rock and Roll Boys, il sabato spazio a The Weavers 51, domenica sound firmati Ultrasuoni. Tutto questo in una location d’eccezione come Torre Gallinaro, un luogo magico e in grado di rappresentare l’ideale teatro per un fine settimana che si preannuncia intenso.

Per maggiori dettagli sull’evento e sulle attività di Beerinba è possibile visitare il sito www.beerinba.it o le pagine Facebook e Instagram di Birre Vive & Beerinba.