Ventimiglia: fanno il bagno nonostante la bandiera rossa e il mare agitato, salvati dal bagnino Victor

Sei giovanissimi, tra i 7 e i 15 anni, sono stati salvati questo pomeriggio dal bagnino dello stabilimento ‘Il Brigantino’ di Ventimiglia, mentre facevano il bagno senza rispettare la bandiera rossa, che lo vieta in giornate come quella di oggi in cui il vento è molto forte e il mare particolarmente agitato.

Erano le 16.30 circa, quando i sei giovani erano in balia delle onde ed in difficoltà per rientrare a riva. Secondo quanto affermato da alcuni bagnanti sarebbero entrati in acqua dalla spiaggia libera e si sono trovati di fronte al ‘Brigantino’ con il bagnino che più volte a fischiato, invitandoli a uscire dall’acqua.

Ad un certo punto, vista la situazione, l’assistente ai bagnanti (Victor, di nazionalità ucraina) si è gettato in mare e ha salvato il primo. Quindi, con la barca di salvataggio è uscito e, rischiando la propria vita, ha salvato gli altri cinque. Portati a riva, fortunatamente se la sono cavata solo con un forte spavento, ma poteva andare decisamente peggio.

Grande paura per i titolari dello stabilimento, Susanna Spanò e Franco Dardi, che hanno seguito insieme ai bagnanti le fasi del soccorso. “Chiediamo a tutti di fare più attenzione – ci hanno detto – e, soprattutto, di rispettare le indicazioni dei bagnini e le bandiere”. Victor, che è da pochi mesi in Italia, ha voluto ringraziare il suo maestro Arturo: “Grazie a lui sto lavorando. Mi ha insegnato tutto in poco tempo e oggi i suoi dettami sono serviti a salvare i sei ragazzi”.