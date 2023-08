Sanremo: collaborazione Comune, Polizia e Municipale, allontanati dalla città due stranieri pericolosi

Dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia locale nell’ambito dell’attività di costante presidio del territorio, e a seguito del diretto interessamento del sindaco Alberto Biancheri con il Prefetto e il Questore, è stato formalizzato oggi l’allontanamento dal territorio comunale di Sanremo, di due individui senza fissa dimora di nazionalità ceca che si erano ripetutamente resi protagonisti di azioni pericolose verso la collettività.

“Voglio ringraziare il Prefetto, il Questore e il commissariato di Sanremo - dichiara il Sindaco Alberto Biancheri, che insieme al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ha seguito direttamente la problematica - per l’attenzione dimostrata verso il territorio. A seguito di un report della Polizia municipale abbiamo evidenziato alcune criticità a cui è stata data risposta immediata dalle autorità competenti. Ritengo sia un segnale molto importante verso la collettività, visti i disagi arrecati dai personaggi espulsi. Altre azioni simili credo che potranno essere perfezionate nelle prossime settimane”.

Proprio al fine di contrastare il fenomeno dei bivacchi e del degrado, spesso derivante da un uso smodato di alcol, nei giorni scorsi il sindaco Biancheri aveva emanato un’ordinanza che vieta la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le ore 21 in corso Garibaldi e via Debenedetti, piazza San Siro e via Calvi, con contestuale divieto di consumo di alcolici su aree pubbliche, ad eccezione di aree attrezzate alla vendita dei pubblici esercizi (ad es. dehors dei locali). L’ordinanza rimarrà in vigore sino a fine settembre.