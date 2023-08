A Ventimiglia un punto di assistenza diffusa per i migranti: c'è l'ok del Ministero

Il Ministero dell’Interno ha approvato, con relativo finanziamento, la realizzazione di un punto di assistenza diffusa nella struttura della Caritas Intemelia a Ventimiglia.

Questa mattina in Comune si è svolto l'incontro tra il prefetto Valerio Massimo Romeo e il sindaco Flavio Di Muro al quale ha preso parte anche il capo di gabinetto della Prefettura Maria Grazia Pepe e, per la Caritas, Maurizio Marmo e Christian Papini. Il vertice è stato utile per condividere l'esigenza di procedere in tempi brevi con i lavori per rendere fruibile al più presto il punto di assistenza diffusa.

La struttura, secondo il progetto di Caritas, prevede, oltre a un ampliamento dei locali già esistenti, anche ulteriori servizi igienici e uno spazio nel quale verranno installate docce in un quadro di misure a favore degli immigrati in transito verso la frontiera francese.

Un primo progetto in fase sperimentale rivolto a donne, famiglie e a soggetti vulnerabili nell’ambito del quale, secondo la convenzione stipulata tra il prefetto Romeo e il sindaco Di Muro, verrà assicurata l’assistenza sanitaria, l’assistenza legale e quanto occorre per garantire la permanenza, a durata limitata, degli ospiti del punto di assistenza diffuso.

Il sindaco Di Muro oggi stesso invierà una relazione al Ministero dell’Interno e al prefetto, esprimendo il proprio parere favorevole ai fini del sollecito invio dei contributi per il raggiungimento delle finalità previste dalla struttura assistenziale in fase di realizzazione.

A conclusione dell’incontro, prefetto e sindaco hanno esaminato le iniziative per la sicurezza della città, tra le quali particolare importanza riveste il “Patto per la sicurezza di Ventimiglia” in corso di predisposizione.