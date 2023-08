'Sanremo Patafisica': presentata l'iniziativa che legherà la città alla 'scienza delle scienze'

E’ stata presentata questa mattina ‘Sanremo Patafisica’, un'iniziativa che nasce per celebrare il rapporto che lega la città dei fiori alla scienza delle scienze, nella ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Alfred Jarry.

Pensiero solo in parte ludico e scherzoso, la 'Patafisica’ ha coinvolto molti artisti e studiosi, da Farfa a Enrico Baj. Nel mese appena iniziato è prevista una esposizione e diffusione, in modo improvviso e occasionale, in piazza Capitolo e per la città, con cartoline di ‘Sanremo Patafisica’.

L '8, 9 e 10 settembre è prevista l’esposizione delle cartoline durante i festeggiamenti per il ‘Capodanno Patafisico’ a Milano, alla festa che riunisce istituti, collegi e appassionati di patafisica.

L'attuale iniziativa 2023 cade così nella ricorrenza del 150° dell'era patafisica (Alfred Jarry nasce 150 anni fa), nei cent'anni dalla nascita di Italo Calvino (membro dell'Oulipo, che con la patafisica ha avuto punti di contatto), nei sessant'anni dell'Istituto Patafisico Mediolanensis che ha avuto fra i suoi rettori Farfa, sanremese di adozione, nei quarant'anni della mostra Jarry e la patafisica (Milano, Palazzo reale, 2023).