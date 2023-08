Riva Ligure: il provvedimento anti bulli partirà nel 2024, Giuffra "Prima sensibilizziamo i ragazzi"

A Riva Ligure, il provvedimento 'anti bulli' entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024. Dopo l'annuncio a giugno, ieri il passaggio in consiglio comunale dove l'assise ha votato all'unanimità l'introduzione dell'art. 37bis nel regolamento di polizia locale: "Disciplina per il contenimento atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi".

"Abbiamo deciso in modo responsabile - commenta il sindaco Giorgio Giuffra - di far partire il provvedimento con l'anno nuovo. L'idea è di impiegare questi mesi per far partire una campagna di sensibilizzazione sul tema che metta al centro i ragazzi. Sono soddisfatto, la modifica al regolamento di polizia locale approvata dal consiglio comunale guarda prima tutto alla prevenzione per far si che certi comportamenti non si verifichino".

Sono previste multe da 300 a 1000 euro che 'colpiranno' chi ha la potestà genitoriale del minore, genitori o tutori. Il provvedimento interessa tutti gli atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi che possano costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza. Il divieto sarà attivo in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico e all’interno dei veicoli del trasporto pubblico scolastico. Gli agenti di polizia locale potranno emettere la sanzione anche sulla base di testimonianze, quindi a fatti avvenuti e non solo in flagranza.