Asl 1 Imperiese: sono aperte le prenotazioni per lo screening del tumore alla mammella

La prevenzione non va in vacanza! Anche ad agosto Asl 1 continua nella sua attività legata allo screening del tumore alla mammella. L'invito è rivolto a tutte quelle donne residenti in provincia di Imperia, di età compresa tra i 50 e i 69 anni compiuti, che non hanno sviluppato in precedenza un tumore della mammella e prive di sintomi al seno che non risultino aver eseguito la mammografia negli ultimi 2 anni.

Pertanto, le donne che ricevono l’invito per partecipare allo screening, direttamente all’indirizzo di residenza, per lettera, troveranno al suo interno le informazioni necessarie per aderire al programma proponendo l’esecuzione della mammografia in 2 proiezioni radiologiche. E' bene ricordare che il protocollo nazionale prevede l’esecuzione della mammografia, ripetuta ogni 2 anni.

Per confermare e concordare l’orario dell’appuntamento nel mese di agosto è necessario chiamare i seguenti recapiti telefonici:

- Imperia: 0183537464

- Sanremo: 0184536336

- Bordighera: 0184534515

- Centro Screening: 0184536801

- posta elettronica all'indirizzo: centro.screening@asl1.liguria.it .