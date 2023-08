Ventimiglia: concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo al teatro romano di Albintimilium

Sabato 5 agosto, alle ore 21 all'interno del teatro romano di Albintimilium di Ventimiglia, si terrà un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, preceduto da una visita guidata presso il Museo e l'Area archeologica di Nervia alle ore 19.45.

Ingresso a pagamento: 4 euro intero (+ 25 anni), 3 € ridotto (18-25), meno di 25 anni gratuito.

In caso non si partecipi alla visita guidata e si assista solamente all'evento, l'acquisto del biglietto consente comunque l'accesso all'area archeologica e al museo anche successivamente, in una qualsiasi giornata di apertura del sito.