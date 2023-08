Sanremo: a Rock in The Casbah il workshop fotografico di Raffaella Sottile

Mercoledì Rock in The Casbah ospiterà il workshop di Raffaella Sottile dedicato alla fotografia di scena e spettacolo in occasione di un ospite internazionale d’eccezione: Grupo Compay Segundo di Buena Vista Social Club.

Per tutti coloro che vogliono catturare l’energia travolgente dei concerti e trasformarla in immagini mozzafiato sarà l’opportunità per vivere un’esperienza unica nella live music con la possibilità di vincere anche una borsa di studio.