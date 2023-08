La cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini premiata a Genova al premio d’arte 'Quelli Che Roy'

Giovedì scorso la cantautrice ligure Chiara Ragnini ha ricevuto a Genova il Premio D’Arte Quelli che Roy 2023 per il valore artistico del suo progetto musicale nella categoria Canzone d’Autore. A consegnarle la targa il cantautore Max Manfredi che Fabrizio De Andrè definì "Il migliore" e che duettò con il compositore genovese nella canzone La Fiera della Maddalena.

Questa la motivazione: “Sempre attratta dalla musica d'autore, è artista volitiva e risoluta in ciò che scrive e nel suo modo di proporsi; protagonista di palcoscenici tra i più prestigiosi, le sue composizioni sono frutto di un abbraccio tra la canzone d'autore e il pop. Riceve la Targa Canzone d’Autore 2023".

Fra gli artisti premiati presenti in sala ricordiamo, fra gli altri, il cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, che ha ricevuto il Premio Prestigio, la giovane cantautrice Irene Buselli, premiata come Opera Prima, e lo storico membro dei New Trolls Nico Di Palo che ha ricevuto il Premio alla Carriera e ha omaggiato Vittorio De Scalzi, accompagnato da Mauro Culotta alla chitarra, da Ivano Foglino al basso e da Aldo De Scalzi al piano, oltre che da Vladi dei Trilli alla voce, emozionando il pubblico attento e coinvolto presente in sala.

“Ringrazio di cuore tutta l’organizzazione, gli artisti presenti con cui ho condiviso un pomeriggio di buone vibrazioni e Max per le belle parole spese nei miei confronti - afferma Chiara - e conserverò con cura questo premio, che sia di grande stimolo per la scrittura di nuove canzoni".

'Quelli che Roy' è un format artistico nato sul web nel 2019 con l’obiettivo di valorizzare gli artisti del territorio ligure, e non solo, legati al campo della musica, dell’arte e della cultura. Dal 2020 la redazione conferisce le targhe di riconoscimento del Premio D’Arte ai progetti che hanno saputo distinguersi nel corso dell’anno. Il progetto è curato e realizzato da Rosario Russo, Angelo Marengo, Flavio Azzarelli, Roberto Caminito, Roberto Muzzioli, Luca Valerio e Gianni Martini, con la collaborazione di Jenny e Giulia Costa e del musicista Ferdinando Barcellona.