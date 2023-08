Gli Alpini di Vallecrosia, Ospedaletti, Ventimiglia e Riva Ligure al raduno di Entracque (foto)

Grandioso raduno alpini a Entracque (Cn), con la fanfara Alpina Colle di Nava e il gruppo di Vallecrosia, e gruppi limitrofi di Ospedaletti Ventimiglia e Riva Ligure.



"Grazie alla collaborazione - si spiega nel comunicato - tra il gruppo di Vallecrosia il gruppo di Entracque e l'amministrazione comunale di Entracque, abbiamo portato la fanfara sezionale di Imperia Colle di Nava a rendere grande un raduno già di per se bellissimo. Erano presenti i vessilli sezionali di Cuneo, Asti, e Imperia e tantissimi gagliardetti. Il cappellano militare del 2 reggimento, Alpini di Cuneo (San Rocco) ha celebrato la messa per tutti gli alpini andati avanti. Un raduno che ha visto una moltitudine di alpini e tantissima gente assiepata lunghe le vie ove si snodava il corteo, e che si è concluso al monumento ai caduti con gli onori militari e la deposizione di una corona d'alloro. Gli interventi del sindaco di Entracque, del sindaco di Valdieri e del presidente della sez. Di Cuneo, hanno concluso un grandissimo e meraviglioso raduno. Gli alpini di Entracque verranno al raduno di Camporosso e Vallecrosia per suggellare una amicizia alpina. Un meraviglioso rancio alpino e un bel concerto ha concluso la giornata".