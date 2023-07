Vallecrosia: salta la sfilata della Api allegoriche prevista per stasera al Carnevale Estivo

Questa sera si svolgerà sul lungomare di Vallecrosia una rivisitazione di quello che doveva essere il Carnevale Estivo, evento tanto atteso specialmente dai bambini, che l'amministrazione comunale ha inserito nel calendario manifestazione 2023. Era prevista la sfilata di oltre 12 api allegoriche realizzate dalle diverse associazioni ed organizzazioni di Vallecrosia e non solo, con premiazioni a cura di una giuria di esperti, ma purtroppo la sfilata è stata annullata. Ad annunciarlo sono i consiglieri di minoranza del gruppo 'Perri Sindaco' Fabio Perri, Mirko Valenti e Luciana Rondelli che spiegano: "Ci dispiace che nuovamente si sia dovuto, in calcio d’angolo, modificare una manifestazione tanto attesa da cittadini e turisti e specialmente dai bambini. L'amministrazione comunale, ed ancor più l'assessore Biancheri e Ierace, hanno dimostrato per l'ennesima volta la mancanza di idee e proposte".

"All'interno dell'evento hanno scaricato tutto il peso solo nell'impegno delle associazioni, ma questa volta purtroppo anche loro sono state costrette a fare dietrofront, e di conseguenza la manifestazione è stata modificata in quanto i nostri amministratori non sono stati in grado di mettere del loro per salvare la sfilata e contribuire realmente a creare un clima di Carnevale reale".

“Ringraziamo - affermano i consiglieri Perri, Rondelli e Valenti - il consigliere Cannazzaro, in quanto nonostante non sia l'assessore delegato, ha comunque dato un grosso contributo di idee affinché tutta la manifestazione non fosse annullata. Il Comune di Vallecrosia, in particolare l'assessore alle manifestazioni, a differenza dei Comuni limitrofi che hanno organizzato un evento simile ma ricco di attrazioni, non ha avuto intenzione di investire né denaro né impegno".