Sanremo: in 8.000 per 'Rds Summer Festival', una mare di gente in città dove sembra Ferragosto (Foto e Video)

Sanremo e Rds Summer Festival hanno fatto centro anche nella seconda serata, ancora di più grande successo con circa 8.000 persone che hanno affollato piazza Dapporto. Una marea umana che si è estesa anche alla passeggiata Imperatrice con tantissima gente che ha ascoltato il concerto, pur vedendo poco del palco.

Migliaia di giovani, ma non solo, hanno cantato e ballato dalle 19 con la musica proposta dai Dj del network radiofonico nazionale e con i cantanti emergenti, proposti dagli speaker della sezione ‘Next gen’ di Rds. Poi è stata la volta dei ‘big’ che, dopo Rocco Hunt, Paola&Chiara e Sophie & The Giants di ieri, hanno visto far impazzire il pubblico.

Prima di loro un piccolo omaggio a Vittorio De Scalzi, ricordato dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, salito sul palco con i presentatori, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. Un momento di ricordo del grande musicista che amava Sanremo e che dalla città era particolarmente amato.

Un passaggio di “Quella carezza della sera”, cantata da tutti, giovani e meno giovani con le parole del sindaco ma anche dei presentatori che non hanno dimenticato il grande Vittorio. Poi si è tornati alla festa e alla musica attuale con gli acclamatissimi gIANMARIA, Ana Mena e Francesca Michielin.

E, mentre la serata andrà avanti ancora fino all’una, a Sanremo sembra non essere il 29 luglio ma la sera di Ferragosto. In giro per la città, oltre agli 8.000 di piazzale Dapporto, un fiume di gente e locali strapieni. Due giorni di musica e il grande successo della città.