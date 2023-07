RDS Summer Festival: davanti a 6.500 persone Sanremo si scopre città della musica anche in estate (foto e video)

Che Sanremo a febbraio sia per una settimana il centro della musica italiana ormai è cosa nota. Fa parte della storia della canzone. Il binomio Sanremo-musica nell’immaginario collettivo è inscindibile e ora, grazie alla collaborazione tra RDS, Comune e Regione, la Città dei Fiori potrà farsi vanto della propria nomea musicale anche nelle calde serate di luglio.

Le immagini parlano da sole. Migliaia i giovani che questa sera si sono dati appuntamento sul piazzale Carlo Dapporto per la prima delle due serate dell’RDS Summer Festival. Un evento quasi piovuto dal cielo qualche mese fa, del tutto inaspettato. Ma che, nel giro di poche settimane, ha portato oltre 10 mila persone a prenotare i biglietti per le due serate del 28 e del 29 luglio.

Dopo Aaron e Cioffi, l’apertura di Sethu, talento ligure arrivato al grande pubblico all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Poi un’esplosone di energia con Rocco Hunt, un viaggio negli anni 2000 con Paola&Chiara e un altro nella più stretta contemporaneità insieme a Sophie & The Giants. Una serata che ha consacrato la città come casa della musica davanti alle 6.500 persone che si sono ritrovate in piazzale Dapporto per il piacere di ballare e stare insieme.

Questa sera si replica. Sarà tutto esaurito con 7 mila biglietti prenotati per vedere Gianmaria, Ana Mena e Francesca Michielin.

Una due giorni di musica con migliaia di persone in città. Un evento da tutto esaurito che porta con il pensiero al futuro delle manifestazioni in città. Sanremo può ospitare eventi di medio-grande portata e questo fine settimana ne è la dimostrazione.