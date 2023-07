Sanremo: lunedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, si decide per la nuova sede della Municipale

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo.

Dopo il ‘Question Time’ e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, sono previsti alcuni punti tecnici all’ordine del giorno.

Sarà quindi la volta dell’aumento del capitale sociale di Amaie Spa, con la sottoscrizione delle azioni da parte del comune attraverso il conferimento in denaro. La discussione si sposterà verso l’autorizzazione all'acquisto degli immobili da destinare a edilizia residenziale sociale in via capitolo nel Pigna, nell'ambito del progetto ‘Pinqua’.

Dopo il regolamento comunale per la tutela e benessere degli animali, si discuterà della nota acquisizione dell’immobile dove troverà spazio la nuova sede del comando di polizia locale. Al termine il riconoscimento di un debito fuori bilancio.