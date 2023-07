Ventimiglia, migranti accampati in strada. Scullino: "Condizioni disumane, intervenire subito” (Foto)

Persone e famiglie accampate in strada o sui marciapiedi in piazza Cesare Battisti, davanti alla stazione ferroviaria di Ventimiglia, in condizioni disumane. Lo segnala l’ex sindaco della città di confine e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

Non sapendo dove andare i migranti bivaccano lungo i marciapiedi e le scale nei pressi della stazione ma anche in altre zone della città. Principalmente sono uomini ma vi sono anche donne con bambini piccoli che vivono e dormono per terra in rifugi di fortuna all'aperto nel degrado assoluto.

Una situazione che ormai è diventata intollerabile per i cittadini. “Purtroppo queste persone non sanno dove andare e così si accampano sui marciapiedi, dove vivono, dormono, in condizioni disumane, e fanno anche i loro bisogni senza problemi davanti a residenti e turisti” - denuncia Scullino - ”Accogliere è un dovere ma in queste condizioni è deplorevole. Bisogna intervenire subito”.