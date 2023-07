Sanremo: inclusione e coesione, dal PNRR i fondi per un nuovo percorso calviniano nella Pigna

Non solo alloggi, immobili e angoli storici. Il progetto “Pigna Up” finanziato grazie ai 13 milioni di euro del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) di Regione Liguria consentirà al Comune di Sanremo di investire anche in cultura estendendo il percorso letterario calviniano che già nei mesi scorsi ha fatto il proprio esordio nel panorama turistico locale.

Grazie ai fondi PNRR alla voce “Inclusione coesione” il Comune potrà implementare la cartellonista esistente con un finanziamento da 50 mila euro. Di recente la giunta matuziana ha approvato il progetto steso dall’architetto imperiese Erminia Airenti in collaborazione con l’architetto del Comune di Sanremo Laura di Aichelburg. La parte multimediale, invece, è stata curata dal dott. Matteo Sicios di Genova. Per il progetto del nuovo percorso calviniano è arrivato anche il nulla osta della conferenza dei servizi.

Le installazioni consentiranno a turisti e residenti di camminare per il centro storico leggendo informazioni e vivendo le emozioni della produzione letteraria di Italo Calvino, fiore all’occhiello della cultura ponentina. Un’iniziativa che già al proprio esordio ha riscosso un significativo successo anche nei giorni di Sanremo in Fiore. Ora, grazie al nuovo finanziamento da 50 mila euro, il percorso potrà essere arricchito e innovato.