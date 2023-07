Maturità da 100 e lode per Andrea Vaccari di Vallebona e Lorenzo Marchesano di Bordighera

Si sono conclusi gli esami di maturità e due ragazzi dell’estremo ponente ligure hanno ottenuto un ottimo risultato: 100 e lode. Si tratta di Andrea Vaccari di Vallebona e Lorenzo Marchesano di Bordighera. Nati entrambi nel 2004, sono stati gli unici studenti dell’istituto Cristoforo Colombo a Sanremo a diplomarsi con questo eccellente esito.

Soddisfatti i due compagni di classe che si sono diplomati in informatica e telecomunicazioni con articolazione informatica. Sono i primi diplomati di questo corso, nato nel 2018.

Compagni di classe fin dalle elementari, che hanno frequentato a Borghetto, insieme hanno fatto anche le medie alle Ruffini a Bordighera e, infine, le superiori al Colombo di Sanremo. Negli anni non sono mai stati in competizione tra di loro ma sono sempre stati uniti e hanno collaborato per aiutarsi e migliorarsi a vicenda, soprattutto nel periodo del lockdown quando vi era la didattica a casa. Hanno concluso il loro percorso scolastico con un eccellente risultato e sono stati premiati con l'ingresso nell’albo nazionale delle eccellenze.