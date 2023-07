Ecco i cantieri previsti nei prossimi giorni sulla A6 Torino-Savona e sulla A10 nei tratti di competenza di Autostrada dei Fiori.

Per quanto riguarda il tronco A10, considerato che non sono previsti cantieri sull’intera tratta a meno di interventi in emergenza conseguenti ad incidenti od altre cause, sono state diramate anche le previsioni di traffico per il prossimo fine settimana.

In allegato il documento di Autostrada dei Fiori