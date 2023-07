Appartamento in vendita: posizione strategica, vicino ai servizi e alla futura pista ciclabile (Foto)

Luminoso appartamento in vendita, dotato di ascensore, situato in una posizione strategica comoda ai servizi e vicino alla futura pista ciclabile.

L'appartamento si trova in ottime condizioni ed è caratterizzato da ampie finestre a doppi vetri che garantiscono un'ottima isolamento acustico e termico. Dispone di tre balconi, dai quali è possibile godere di una vista panoramica sulla città e sulle colline circostanti.

Internamente, l'appartamento è composto da due camere da letto, di cui una spaziosa ed una seconda più piccola, una cucina abitabile e una sala, ideali per trascorrere piacevoli momenti in compagnia di familiari e amici. Da ogni camera si accede ai balconi, che aumentano la luminosità e la ventilazione naturale degli ambienti

L'appartamento si trova in una posizione comoda ai servizi, quali supermercati, negozi, scuole, farmacie e trasporti pubblici. Inoltre, la vicinanza alla futura pista ciclabile renderà facile e piacevole il tragitto per raggiungere il centro città in bici.

Possibilità di acquistare un garage nelle immediate vicinanze. Per info chiamare: 0183562023