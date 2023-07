Ventimiglia: gestione incendio di martedì scorso, i ringraziamenti del sindaco a Vigili del Fuoco, Polizia e Protezione Civile

In merito agli avvenimenti occorsi martedì scorso il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro rivolge un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile "per aver gestito egregiamente l'emergenza venutasi a creare evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente, oltre che per l’intervento di spegnimento ancora in corso sul fronte di fuoco sulle alture di Ventimiglia".

"Le indagini in corso chiariranno la causa del focolaio e ci si augura che, se trattasi di condotta dolosa, l’autore del gesto venga punito severamente. Naturalmente questo non basta, poiché le condizioni in cui è stato lasciato l'alveo del fiume Roja sono sotto gli occhi di tutti: è intenzione dell’Amministrazione intervenire quanto prima per evitare il ripetersi di gravi incendi come quello di martedì".



In conseguenza di ciò, il Sindaco ha inviato oggi una lettera di convocazione agli enti competenti per coordinare e programmare gli interventi di rimozione della boscaglia, degli arbusti, della vegetazione e dei detriti che possano cagionare alluvioni o incendi.