Pieve di Teco: nel fine settimana torna la solidarietà con il memorial 'Nicola Ferrari'

Torna a Pieve di Teco il Memorial Nicola Ferrari, l’ormai immancabile appuntamento con la solidarietà promossa dalla Onlus Nicola Ferrari con eventi a partire da domani a domenica prossima. Quindicesima edizione a base di musica, buon cibo, natura, sport e - soprattutto – solidarietà, il cui fulcro sarà la suggestiva piazza Carenzi sita nel centro storico del borgo medioevale.

Domani, dalle 19, cena sotto le stelle, con Paella & Sangria (ma anche rostelle, patatine e dolci) con accompagnamento musicale dal vivo del trio The Serendipities prima e della consolle di DJ Killer. Sabato, sempre dalle 19, una serata dedicata alla griglia: appuntamento con hamburger, rostelle, salamelle e birra. Grandi e piccini potranno scatenarsi grazie alla musica del DJ set.

Domenica, infine, per chi ha voglia di correre o semplicemente di sgranchirsi le gambe assaporando la natura circostante, ecco la nuova edizione della “Corsa per un Sorriso”, organizzata con la fattiva collaborazione di Imperia Trail: per i più allenati, un tratto pittoresco delle antiche Vie del Sale con percorso che si svilupperà dal centro di Pieve di Teco a Moano, passando per Nirasca, con apertura alla partecipazione dei cani-cross e, per tutti, una passeggiata guidata di 2 km in massima tranquillità, adatta anche ai più piccoli. Partenza e arrivo sempre in Piazza Carenzi, dove, al termine della premiazione della competizione, la Onlus offrirà il pranzo ad atleti ed accompagnatori.

Negli anni di attività, la Onlus Nicola Ferrari, nata nel 2009 a seguito della tragica scomparsa del giovanissimo Nicola Ferrari, ha raccolto moltissimi fondi sostenendo attivamente la ricerca oncologica nel campo della leucemia, linfomi e mielomi dell’Ospedale G. Gaslini di Genova e dell’Istituto Oncologico di Candiolo (TO). Solo nel biennio 2022-2023 sono stati devoluti oltre 50.000 euro, per un totale pari ad € 269.000 € destinati alla ricerca.