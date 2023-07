Imperia: stasera per i 'Concerti delle Logge' appuntamento con il violino di Celeste Di Meo

Secondo appuntamento, questa sera, per la 21a edizione de ‘I Concerti delle Logge’ ad Imperia, dopo l’avvio di ieri con la ‘Camerata musicale ligure’.

Questa sera è prevista la performance di un'altra artista di straordinario talento, Celeste Di Meo al violino. E’ conosciuta per essere una violinista eccezionale, dotata di una tecnica impeccabile e di una sensibilità musicale unica. Il suo virtuosismo è noto per trasportare gli ascoltatori in un mondo di armonie raffinate ed emozioni profonde.

I concerti sono un'occasione unica per avvicinarsi all'arte e alla musica in un contesto speciale, come quello delle Logge, dove l'atmosfera accogliente e intima vi avvolgerà in un abbraccio sonoro unico. L'appuntamento è alle Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio dalle 22.