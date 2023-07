Alle 'Bajardo Lectures' la Lectio Magistralis del professor Giuseppe Conte

Dopo la riuscita apertura lo scorso fine settimana con una prima Lezione su argomento antropologico e il concerto inaugurale di un virtuoso performer come Lorenzo Piccone, l’Università d’Estate in Castel Bajardo prosegue con un avvenimento di grande importanza: sabato 29 alle ore 18 si terrà infatti la “Lectio Magistralis” dell’edizione 2023, affidata ad uno dei poeti e scrittori più noti e apprezzati a livello nazionale e oltre: il professor Giuseppe Conte parlerà di “Retaggio Druidico e Creatività Letteraria” compendiando temi e suggestioni presenti in molte sue opere: il fascino di miti celtici, la cultura nordica, lo stesso leggendario retaggio druidico di Bajardo che ispirò il suo romanzo “Equinozio d’autunno” edito più di trent’anni fa. Un amore per il borgo montano da sempre dichiarato da Conte, che ne ha scritto anche come “luogo dell’anima”.

Al termine dell’allocuzione è previsto un momento cerimoniale: Giuseppe Conte sarà infatti insignito del titolo di “Alfiere Onorario di Castel Bajardo” da parte dell’Alfiere Maggiore Freddy Colt e del Sindaco Remo Moraglia, alla presenza degli altri Alfieri e della popolazione.

Nei giorni di sabato e domenica, ore 16-18, negli stessi locali del “Castello” sarà inoltre visitabile la mostra di costumi d’epoca “Due secoli di eleganza maschile” con ingresso a soli 2 euro.

Le “Bajardo Lectures” proseguiranno sabato 5 agosto con la Lectura Dantis affidata a Marco Innocenti e Max Carja.