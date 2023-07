Sanremo: inaugura la storica domenica del Bay ‘That’s amore’, l’aperi-show tra musica e gusto

Il Bay Club di Sanremo continua il suo percorso estivo aprendo le porte alla storica domenica 'That’s Amore', l’evento nel quale il cibo e i grandi successi revival e non solo accompagneranno gli ospiti durante la prima parte della serata.

Domenica prossima ci sarà la grande inaugurazione per poi proseguire con l’appuntamento fisso tutte le settimane dalle 20 fino a tarda notte. L’appuntamento suddivide l’evento a metà per un doppio divertimento: dalle 20 il tramonto farà da cornice allo storico aperitivo a buffet, con show cooking, ricco di proposte diverse e numerose 'isole gastronomiche' in grado di poter soddisfare tutti i tipi di gusti.

Durante la prima parte non mancherà la musica ad accompagnare il palato con un vasto repertorio delle migliori hit anni ’80, '90 e 2000, l’occasione perfetta per un divertimento assicurato. Caratteristico è il momento della sigla con la canzone “That's Amore” e le fiaccole che illuminano il cielo e aprono la seconda parte della serata, dalle 23, con una lunga notte di musica commerciale.

Sarà possibile prenotare un tavolo durante l’aperitivo oppure si potrà accedere con o senza tavolo nel dopo cena.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

+39 348 3984066

reservations@bayclubsanremo.it

www.bayclubsanremo.it