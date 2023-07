Camporosso: da venerdì a domenica prossima a Bigauda tre sere con la 'Festa de l'Unità'

Il Partito Democratico imperiese è lieto di annunciare il ritorno della tanto attesa Festa de l'Unità a Camporosso in località Bigauda. Grazie all'impegno instancabile dei volontari, l'evento si svolgerà venerdì, sabato e domenica, offrendo tre giornate di festa all'insegna della musica, della buona cucina e dell'allegria.

La serata inaugurale, venerdì prossimo, sarà impreziosita dalla presenza di ospiti illustri come Brando Benifei, eurodeputato e capodelegazione del Partito Democratico, ed Enrico Ioculano, Consigliere della Regione Liguria. La serata prevede anche una deliziosa cena, su prenotazione (al numero 0183 961321), con un ricco menù che include antipasto, primo, secondo e dolce al costo di 25 € (bevande escluse, come da locandina).

Sabato e domenica, invece, i festeggiamenti continueranno con l'esibizione dell'orchestra "Rita e gli Evergreen", che allieterà il pubblico con la loro musica coinvolgente. Durante queste serate, sarà possibile gustare una cena speciale a base di prelibatezze come carne alla griglia, acciughe fritte, ravioli e altre specialità gastronomiche.

“La Festa de l'Unità - spiega il segretario provinciale del PD Cristian Quesada - rappresenta un'occasione imperdibile per trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa festa che unisce divertimento e impegno civico- Questo evento è un'opportunità per rafforzare i legami tra le persone, riscoprire le tradizioni locali e condividere momenti di gioia e convivialità".