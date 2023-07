Bowling di Diano: oggi lo spettacolo del fachiro Onireves, venerdì musica dal vivo

Proseguono al Bowling di Diano gli eventi serali nell’ampia e ventilata terrazza, appuntamenti che completano l’offerta di divertimento e intrattenimento della nota struttura. Non solo bowling, biliardo, ping pong, calcio balilla, minigolf e videogames, ma ogni sera una diversa proposta artistica, per tutti i gusti e per tutte le età, con un curato servizio bar.

Spettacoli per bambini. Il mercoledì è riservato ai più giovani, sino al 16 agosto. Oggi, mercoledì 26 luglio, dalle ore 21, a catturare l’attenzione dei bambini, ma anche di un pubblico più adulto, è il mago e fachiro Oniveres, con le sue Magie d’Oriente. Onireves porta nei suoi bauli più di quarant’anni di storia ed è sempre in grado di stupire e coinvolgere spetattori di tutte le età, in particolare con le sue audaci prove di fachirismo.

Beer Fest. Il quarto giorno della settimana, il giovedì, per i mesi di luglio e agosto, è dedicato, alla Festa della birra. Lungo è l’elenco delle bevande, alla spina e in bottiglia, disponibili, con promozioni in funzione del consumo. Il tutto in compagnia di ottima musica di sottofondo.

Musica live. Questo venerdì, 28 luglio, dalle ore 21.30, va in scena il secondo appuntamento stagionale con le band e la loro musica live. Questa volta tocca ai Nosmet Rock Band, gruppo dianese nato nel periodo del Covid e dalla scorsa estate molto gettonato in tutta la riviera. E’ composto da Serena Braghin (voce), Federico Marzo e Ivo Ghirardi (chitarre), Maurizio Melogno (basso) e Mario Novaro (batteria). Il loro repertorio è basato principalmente su brani di famosi artisti quali Guns n’ Roses, Acdc, Skunk Anansie, Lenny Kravitz, Placebo, Led Zeppelin, Blondie e così via.

Serata Dj. Sabato 30 ancora la musica in primo piano, dalle ore 22. In programma un viaggio nel tempo, con il dj set Mesci che ripercorrerà, con i grandi successi della musica internazionale, il periodo compreso tra gli anni ‘80 e l’inizio del nuovo millennio.

Lunedì latino. Il 31 luglio, dalle ore 22 a notte inoltrata, sarà nuovamente Latin Night, l’appuntamento dedicato alla musica latino-americana ed ai balli caraibici, con il dj set Roby Gorgo e l’animazione del team capitanato da Veronica ed Arsenio.

Every night. Aperto tutte le sere. Bar e sale interne del Bowling di Diano sono aperti tutte le sere d’estate, dalle ore 20. Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0183.494131.

