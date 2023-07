Bordighera: dopo lo stop a causa del vento, questa sera torna con cibo e musica 'Un mare di sapori'

Dopo lo stop dettato ieri dal forte vento, questa sera ultimo grande appuntamento con ‘Mare di Sapori’ e con il cibo di qualità sul Lungomare Argentina, dove i ristoratori sono pronti a far degustare le ricette più singolari e caratteristiche della tradizione ligure.

‘Bordighera Un Mare di Sapori’ è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e attesi del comprensorio della Riviera dei Fiori. I ristoranti del lungomare hanno collaborato alla realizzazione di menù, capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina del territorio e non solo. La grande affluenza ha dimostrato che la formula di fare rete tra i diversi protagonisti della manifestazione rappresenta un approccio vincente. Un segnale che la manifestazione piace non solo ai bordigotti ma anche ai tanti visitatori delle città vicine che hanno partecipato per degustare le eccellenze gastronomiche proposte.

Ad accompagnare il buon cibo anche tanta musica con: Ambaradam& Smartphonic, Caligola Dj Set, Ale Dj e So Watt. Il gran finale con ‘Un Mare di Musica’ insieme a ‘Deda house party’. Le luci del Chiosco della Musica si accenderanno alle 22.45, con l'hip hop italiano degli anni '90.