Prenotazione specialistica impossibile da prenotare: la protesta di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, L.M., ci ha scritto in relazione ad una prenotazione fatta per una visita specialistica:

“I messaggi sull’importanza della prevenzione ci vengono continuamente e giustamente inviati dagli enti sanitari nazionale e locali, messaggi che la maggioranza della popolazione recepisce come fondamentali per la propria salute e per ridurre i costi sanitari relativi a complicanze più serie e quindi più onerose per il servizio sanitario nazionale. Ho subito negli ultimi due anni l’asportazione di 3 epiteliomi basocellulari (tumori della pelle), sono un soggetto a rischio per questo tipo di tumori e quindi il medico di base mi ha prescritto una visita dermatologica di controllo oltre ad una epiluminescenza manuale per verificare il corpo soprattutto nei punti non visibili facilmente (dorso, etc). La prescrizione di cui parlo risale al 3 marzo 2023 e ad oggi, 26 luglio, non sono ancora riuscita a prenotare. Sto provando ripetutamente sia tramite il sito prenotosaluteweb Liguria che telefonando al CUP senza ottenere alcun risultato, in pratica non ci sono date disponibili visibili (stiamo parlando fino a fine anno). Quindi l’alternativa secondo voi quale è? Naturalmente una visita a pagamento”.

Da Asl 1 ci rispondono: “E’ stato attivato da tempo un servizio preposto alla gestione delle problematiche dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che risponde al numero verde 800186044, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il servizio prende in carico la segnalazione, che viene gestita con la struttura interessata e verificata con il medico prescrittore sulla base del quesito diagnostico. Nel momento in cui venga rilevata una disponibilità per l’appuntamento, si può contattare direttamente l’interessato per comunicare la data. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, contattabile attraverso vari canali: tel. 0184 536656, mail: urp@asl1.liguria.it, WhatsApp: 3382978341, fornisce sempre indicazioni per una corretta presa in carico della richiesta, nonché se ne fa carico direttamente per poi richiederne la gestione al servizio competente”.