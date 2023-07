Musica: I miti resistono”, on line il nuovo lavoro del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini

E’ on line il nuovo lavoro del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini. Il brano è una dedica all'amico rapper Andrea Arrigoni, che da un anno combatte una seria battaglia contro un brutto male.

Arrigoni (in arte D.R.3.W) e Ferrandini hanno collaborato in passato, stringendo una forte amicizia al di là dei gusti musicali, ritrovandosi su valori comuni e rispetto reciproco. “I miti resistono” prende spunto dai cambiamenti della società per celebrare la forza di volontà di chi affronta la vita in modo positivo, nonostante le sfortuna e gli ostacoli, alle volte insormontabili, che il destino ci presenta.

Il pezzo sorprende, perchè questa volta Ferrandini mette da parte il rock e concede spazio al pop con un motivo orecchiabile e leggero. Nello stile del matuziano, che ama riempire le proprie canzoni di contenuti e messaggi mai scontati, il clip nasconde una sorpresa tuttaltro che pop.

La canzone, ricca di suoni eighties, ha un testo garbato ma profondo che fa riflettere pur regalando all'ascoltatore una ventata di positività e voglia di vivere. Il clip verrà proiettato durante la manifestazione estiva Rock in the casbah e si può già trovare on line sul canale Youtube del cantautore sanremese.