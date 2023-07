‘L’amore che continua’: da oggi è disponibile il primo libro dell'autrice ventimigliese Chiara Basilii

Chiara Basilii è una giovane autrice esordiente (nata a Sanremo ma residente a Ventimiglia9 e, fin da bambina, la sua passione più grande è scrivere storie. Proprio per questo, colleziona innumerevoli scritti, custoditi con cura nel suo cassetto.

Oggi il suo piccolo grande sogno ha finalmente preso forma: è ufficialmente in vendita il suo primo libro ‘L’amore che continua’. Un romanzo epistolare, tratto da una storia vera, ossia quella dell’autrice e di suo nonno materno, con cui è cresciuta e ha convissuto per tutta la sua vita. Il romanzo tratta del loro passato insieme, del loro rapporto e talvolta della malattia che improvvisamente ha colpito lui, lasciando spiazzata lei. Questo libro è nato dall’insieme delle varie lettere che l’autrice ha scritto al nonno giorno per giorno, cercando di alleggerire il dolore e l’impotenza del vedere una persona cara malata.

Edito da Edizioni Leucotea, casa editrice indipendente locale, il romanzo sarà disponibile in anteprima per un mese nel loro sito. A partire dalla fine di agosto sarà ordinabile in ogni libreria sul territorio nazionale.

“Se c’è una forma d’amore – dice l’autrice - che può continuare a far battere il cuore a distanza di giorni, mesi ed anni, è proprio quello fra un nonno e la sua nipotina. Con enorme emozione, dunque, ci consegna una parte di sé attraverso queste pagine: l’amore per il nonno Giovanni”.