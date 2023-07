Taggia, in arrivo la Carta Dedicata a Te: “300 famiglie interessate, potrà essere ritirata negli Uffici Postali”

Nei prossimi giorni arriveranno le lettere, spedite dal Comune di Taggia, alle famiglie destinatarie della 'Carta Dedicata a Te' messa a disposizione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

La prepagata, sulla quale verrà attribuito l’importo di €382,50 per l’acquisto di beni di prima necessità, potrà essere ritirata in qualsiasi Ufficio Postale, dal 6 agosto 2023. Per il ritiro sarà necessario presentarsi allo sportello con:

· un documento d’identità in corso di validità;

· il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

· il codice di riferimento personale che i beneficiari troveranno nella lettera.

Per risparmiare tempo ed evitare inutili attese, è possibile prenotare un appuntamento presso uno sportello Poste Italiane direttamente al link, oppure da App Bancoposta, App Postepay e App Ufficio Postale, selezionando l’opzione 'Tutte le altre operazioni'. La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la carta.

Tutte le informazioni specifiche e la lista degli alimenti acquistabili con la carta saranno riportate all’interno della lettera che riceveranno a breve le famiglie beneficiarie.

L’assessore ai Servizi Sociali, Laura Cane, commenta: "Per alcune settimane l'ufficio è stato impegnato nel seguire la pratica. Sono quasi 300 le famiglie coinvolte nel nostro comune. Sono state individuate tramite il lavoro congiunto dell’INPS e del Comune sulla base di parametri legati all’ISEE, oltre alla necessità di essere un nucleo familiare con figli a carico e non essere beneficiari di altri tipi di aiuto, come ad esempio il Reddito di Cittadinanza. Anche se non parliamo di grandi somme pensiamo sia un contributo importante".