Sanremo: “Pigna Up” prende forma con la sistemazione di oltre 20 alloggi

Prende forma il progetto “Pigna Up”, finanziato grazie ai fondi PNRR del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) di Regione Liguria.

La giunta di Sanremo ha di recente approvato i progetti che consentiranno il recupero, la riqualificazione e il nuovo utilizzo di oltre 20 alloggi comunali nel centro storico che saranno poi destinati a Edilizia Residenziale Pubblica, Sociale e Residenziale. Tutti e 23 i progetti definitivi hanno avuto l’approvazione.

Il primo intervento riguarda l’adeguamento igienico sanitario di 11 alloggi della città vecchia da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica per un importo di 612 mila euro. Il secondo, del valore di un milione di euro, servirà per il recupero di nove alloggi poi destinati a Edilizia Residenziale Sociale. Infine 271 mila euro saranno dedicati all’acquisto e al recupero di tre alloggi in via Capitolo da destinare a Edilizia Sociale Residenziale.

Con il progetto 'Pinqua', che ha consentito al Comune, tramite al PNRR, di ottenere un finanziamento da 13 milioni di euro per la Pigna, l'amministrazione comunale potrà mettere mano al centro storico per una riqualificazione attesa da anni e che cambierà il volto e il destino dell'anima medievale della Città dei Fiori.