Rocchetta Nervina: parcheggi selvaggi e creativi in paese, il sindaco lascia bigliettini ironici sulle auto (Foto)

Come in tutte le città, anche a Rocchetta Nervina (e soprattutto nel periodo estivo) proliferano i cosiddetti parcheggi ‘creativi’, con residenti e soprattutto turisti che lasciano le auto in ogni luogo, a volte bloccando la circolazione e in altre creando anche pericoli alla stessa.

Così, visto che tra l’altro il piccolo centro della Val Nervia ha un solo agente della Polizia Municipale, il Sindaco Claudio Basso ha deciso di far stampare dei bigliettini che, all’apparenza sembrano da visita ma che, invece, con pungente ironia e sia in italiano che francese, colpiscono i conducenti indisciplinati.

L’intestazione è ufficiale, con tanto di stemma e di dicitura ‘Comune di Rocchetta Nervina – Provincia di Imperia’ e poi viene scritto ‘Il sindaco organizza corsi gratuiti di recupero di educazione stradale, cosa non avete capito? Iscrivetevi’. Una bacchettata in piena regola per chi lascia l’auto in ogni dove. Un monito che dovrebbe essere esteso in qualsiasi città, visto che la maleducazione nel parcheggiare auto e moto è una delle ‘pratiche’ più diffuse.

Il sindaco di Rocchetta, in questo modo, prova sradicarla senza dover ricorrere alle sanzioni. Ovviamente le multe arriveranno comunque, nei giorni e negli orari in cui l’agente municipale del paese sarà in servizio ma, intanto, è il sindaco in persona (a volte coadiuvato dai colleghi dell’amministrazione) ad apporre i bigliettini sulle auto. Chissà che non possa essere un modo cordiale per eliminare il problema, magari seguito anche da altri colleghi di Basso?