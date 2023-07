Bando del GAL 'Riviera dei Fiori' su attività extra agricole: previsti contributi da 50mila a 90mila euro

L’attività del GAL 'Riviera dei fiori', per quanto riguarda l’emanazione dei bandi per il finanziamento di progetti sta arrivando alla conclusione. Si deve infatti tenere conto della successiva fase istruttoria delle domande presentate e del tempo necessario ai beneficiari dei progetti finanziati per realizzare le opere previste.

A tutto questo si aggiungono infine i tempi per effettuare le domande di pagamento e le incombenze, in capo alla Regione, di rendicontazione amministrativa dei fondi ricevuti dallo Stato e dall’Europa. Sulla base di questo scenario il GAL ha deciso di concentrare le risorse residue e le economie realizzate destinandole ad un unico bando.

La scelta è ricaduta sul bando 3.1.2 'CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE-RICREATIVE'.

Si tratta di un progetto integrato che prevede la partecipazione congiunta di Enti Locali ed aziende private che possono presentare interventi, attinenti il settore turistico, con una previsione di contributo pubblico che va da 50.000 a 90.000 euro, compresa l’IVA se resta a carico dell’Ente.

Interventi ammissibili per i privati:

Tipologia di intervento 6.4.3.1.2 (2a) 'Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: punti a) e b)':

- a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);

- b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della 'vita rurale' (fattorie didattiche);

Tipologia di intervento 6.4.3.1.2 (6a) 'Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole' come:

- offerta di ristorazione e qualificazione dell’ospitalità;

- servizi al turista, servizi per persone con disabilità al fine di rendere le proposte turistiche accessibili;

- servizi culturali;

- servizi di mobilità sostenibile (sherpabus, trasporto a chiamata,

- attività sportive e ludiche;

- servizi commerciali per i prodotti del territorio;

- servizi di e-commerce;

Interventi ammissibili per il pubblico

Tipologia di intervento 7.5.3.1.2 'Infrastrutture turistiche e ricreative';

Sono ammissibili i costi relativi a:

1) Infrastrutture che permettano l’accesso e la fruizione turistica del territorio quali:

a) centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate alla fruizione delle risorse ambientali dell’area (ad esempio: canoistica, palestre di roccia, speleologia, rafting, bird watching, ecc.);

b) aree attrezzate, piste ciclabili, piste per lo sci di fondo, percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, ippoturismo, ecc. c) aree attrezzate per la sosta di veicoli ricreazionali (camper);

2) Investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali:

a) investimenti per l’innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione e prenotazione telematica, card turistiche per facilitare la fruizione da parte dei visitatori dell’offerta turistica locale;

b) investimenti per l’organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento, animazione turistica e altre attività connesse alle esigenze delle imprese turistiche.

Il contributo per i Privati è al 60%, per i pubblici al 100%. Il termine per la presentazione dei progetti scade Il 30 settembre e c’è quindi il tempo per predisporli e presentarli. Il bando è reperibile al link: http://www.galrivieradeifiori.it/home/bandi/

Per ottenere maggiori informazioni contattare il GAL ai seguenti indirizzi mail: dario.biamonti@gmail.com - essetio2013@gmail.com