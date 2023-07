Ferrovia delle Meraviglie, Scibilia (AGB): “Ennesima delusione per l’ennesimo rinvio”

“Ormai da anni si trascina la sospirata firma della Convenzione, quasi ad aspettare la ‘morte’ della Ferrovia delle Meraviglie”. A dirlo è Sergio Scibilia dell'AGB che spiega: “Continua un vergognoso balletto tra due stati democratici quali l’Italia e la Francia che non sono in grado di firmare un documento scaduto da anni che riguarda tre regioni ed è strategico per i collegamenti Alpi-Mediterraneo. La scandalosa condizione delle autostrade italiane e francesi in aggiunta allo scandalo dei lavori del Colle di Tenda, mettono sempre più in risalto la centralità del collegamento ferroviario Nizza-Ventimiglia-Cuneo-Torino. Ma i nostri governi regionali e nazionali vanno in controcorrente e riducono i già pochi treni quotidiani. Di tutto questo ne sta risentendo pesantemente l’economia delle province di Cuneo e Imperia con forti riduzioni dei flussi di turisti”.