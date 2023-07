Sanremo, Umberto Bellini fa retromarcia e torna in maggioranza: “Non l’ho mai abbandonata”

La separazione è durata meno di otto mesi. Tanto è passato dal 1° dicembre del 2022 quando il consigliere Umberto Bellini lasciò la maggioranza dopo uno scontro un consiglio comunale con il sindaco Alberto Biancheri e i consiglieri Giorgio Trucco e Marco Viale. Una separazione burrascosa che lasciò presagire anche un suo possibile ingresso in Fratelli d’Italia, mai diventato realtà.

L’estate, forse, ha portato consiglio e Bellini è rientrato nella squadra dell’amministrazione Biancheri come ufficializzato durante l’ultima seduta del consiglio comunale matuziano. Bellini, quindi, rientra anche nella composizione delle commissioni consiliari.

“Ho ritenuto opportuno tornare in maggioranza, di fatto non l’ho mai abbandonata - commenta Bellini - è stato uno scontro di vedute politiche. In questi mesi non ho mai avuto atteggiamenti ospiti perché appoggio la strada amministrativa”.