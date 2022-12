Sanremo: dopo lo strappo in consiglio Umberto Bellini lascia 'Sanremo al Centro', per lui si spalancano le porte di FdI?

La storia tra Umberto Bellini e 'Sanremo al Centro' è arrivata ai titoli di coda.

Dopo lo scontro in consiglio comunale con il sindaco Alberto Biancheri e con i capigruppo Giorgio Trucco (Pd) e Marco Viale (Sanremo al Centro), il consigliere, con una mail inviata in serata al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, ha annunciato l'uscita dal gruppo consiliare con il quale era stato eletto nel maggio del 2019.

In giornata arriverà anche la sua sostituzione alla presidenza della seconda commissione consiliare.

Quale destino, ora, per Bellini? Tutti gli indizi portano a Fratelli d'Italia, dopo un'estate nella quale, di fatto, l'ormai ex consigliere di maggioranza ha sostenuto la campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni in contrasto con gli equilibri politici di palazzo Bellevue.

Il confronto in consiglio comunale