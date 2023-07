Ventimiglia: 'Ultima Fermata… Speranza’, in scena il saggio del diciannovesimo corso di recitazione di Liber Theatrum

Sarà sabato 29 luglio alle ore 21.15 lo spettacolo teatrale ‘Ultima Fermata… Speranza’ - saggio del diciannovesimo corso di recitazione di Liber Theatrum diretto da Diego Marangon - ad aprire la nona edizione di ‘HanburycheSpettacolo!’23 – teatro in movimento e concerti d’estate, festival di arti varie ospitato nella splendida ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury a Ventimiglia in frazione La Mortola Inferiore.

“Uno sguardo a 360° disincantato e senza ingenuità su ciò che ognuno di noi vorremmo fosse patrimonio e bagaglio indispensabile e costante della nostra esistenza e che, nonostante le contrarietà e gli inconvenienti della vita, nessuno dovrebbe e vorrebbe mai perdere, Un viaggio talvolta irriverente e a tratti provocatorio ma anche divertente, a scavare nel profondo del significato della parola Speranza e di ciò che rappresenta per tutti noi, declinata nelle sue varie sfumature e applicata alle molteplici sfere della vita di tutti. Dall’amore al lavoro, dalla sfera spirituale a quella più materialistica, dall’ambito personale a quello più generale e macro dell’umanità, con apparente leggerezza cinque amiche in partenza per un viaggio metaforico alla ricerca della Speranza perduta o solo smarrita, nel loro cammino dialettico incontreranno soprattutto forza e coraggio, appendici naturali e irrinunciabili per vivere e continuare a farlo con speranza.

In scena sul palco davanti alla Villa saranno Ambra Moretto, Caterina Valsecchi, Claudia Rossi, Monica Rossi, Silvia Oliva e le voci recitanti di Emilia Biagiotti, Maria Capraro, Maria Cilla, Mimma Palumbo, Barbara Piombo, Jacqueline Veneziano e Letizia Zito.

Con la direzione artistica di Diego Marangon, il Festival di arti varie, giunto alla sua nona edizione, viene riproposto grazie alla consueta ospitalità offerta dall’Università degli Studi di Genova e al naturale supporto logistico dei Giardini Hanbury. Anche quest’anno alla manifestazione è stato garantito il patrocinio del Comune di Ventimiglia e il consueto e costante sostegno di COOP Liguria. Confermato anche il supporto specifico come partner mediatico di Radio Nizza, la radio in lingua italiana della Costa Azzurra, dedicata in particolare a tutti gli italiani che vivono e si trovano per turismo in Costa Azzurra e che ultimamente ha aumentato la sua offerta. Su Radionizza.fr si possono infatti ascoltare le rubriche e le informazioni più utili dalla Costa Azzurra e la musica più bella delle ultime decadi e leggere le notizie locali francesi. L’emittente è anche su tutte le piattaforme di streaming e sugli smartspeakers con una ricca offerta di podcast”.

Ingresso per lo spettacolo fissato in € 12,00 - ridotto a € 10,00 per soci COOP e ragazzi dai 6 ai 14 anni, gratuito sotto i 6 anni. Info e prenotazioni: 338 6273449 – 0184 229507 - liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com



(in basso l'intera locandina)