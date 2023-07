Le Riviere al Museo Bicknell di Bordighera: due incontri sulla storia del turismo e della Liguria al tempo della Belle Epoque

Nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera, giovedì 27 e sabato 29 luglio prossimo, due interessanti presentazioni daranno vita alla rassegna Riviere al Museo Bicknell, dedicata agli aspetti meno noti e agli esiti più recenti degli studi sul turismo internazionale nel Ponente ligure, e nella Costa Azzura e all’influenza dei numerosi e eminenti ospiti inglesi e stranieri che hanno trasformato da fine ‘800 la nostra regione.

Il primo incontro in calendario, giovedì 27 alle ore 16:00, sarà dedicato alla presentazione del volume Riviera italiana e francese, similitudini e differenze. Una storia comparativa delle riviere francese e italiani che raccoglie gli atti del convegno tenutosi tra Bordighera e Nizza nell’ottobre 2019. A presentare il volume i curatori Lorenzo Bagnoli (Università degli studi di Milano-Bicocca) e Alessandro Carassale (Università degli Studi di Genova). L’opera, edita dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, raccoglie in 340 pagine numerosi studi che affrontano il tema dello sviluppo del turismo nella Riviera Ligure e nella vicina Costa Azzurra tra XIX e XX secolo, mettendone a confronto similitudini e differenze, analizzate da nuove prospettive e punti di vista.

Sabato 29 luglio, sempre alle ore 16:00, in collaborazione con gli Amici dei Giardini Botanici Hanbury, verrà presentato dai curatori Alessandro Bartoli (autore e curatore di numerose monografie e contributi sulla colonia inglese di Alassio) e Francesca Centurione-Scotto Boschieri (Ambasciatrice onoraria di Genova nel mondo e presidente dell’associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury), il bel volume Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storia che, attraverso la collaborazione di più autori e un magnifico apparato fotografico, illustra l’incredibile patrimonio di parchi e residenze creati dalle illustri personalità inglesi che a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento scelsero la nostra regione come meta di villeggiatura invernale, dando vita a magnifici giardini esotici e ville dall’architettura insolita.

Per Ventimiglia e Bordighera sono presenti il Museo Bicknell, la International Free Library di Bordighera, Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Poggio Ponente e la Boyce Memorial Home a Vallecrosia e i giardini Hanbury e Boccanegra.