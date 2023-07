Sanremo: al Roof Garden del Casinò torna il cabaret italiano con la serata insieme ad 'Ale & Franz'

Dopo il successo di Andrea Paris e dei Sonics, il Roof Garden del Casinò di Sanremo si prepara ad applaudire domani alle 21 Ale e Franz, acute e taglienti personalità del cabaret italiano, duo comico cementato da successi teatrali, televisivi e sul grande schermo.

Un appuntamento ‘graffiante ed esilarante’ su invito per la migliore clientela della casa da gioco matuziana. Il calendario eventi estivo presenta nomi affermati nel panorama internazionale, apprezzati e richiesti dai clienti più affezionati, scelte di grande qualità per il palcoscenico sotto le stelle, il Roof Garden, dove ogni serata si trasforma in una cena di gala.

L’accattivante programma estivo proseguirà con la ‘Festa di Ferragosto’ affidata domenica 13 a Claudio Lauretta in arte ‘Mister Voices’, per la capacità di modulare e modificare la sua voce: lunedì 14 all’irrefrenabile vitalità musicale de ‘I Paipers’, capaci di sprigionare l’energia musicale degli anni ‘60. Sabato 9 settembre torna al Casinò, a grande richiesta, Max Giusti con un monologo a cuore aperto dal titolo ‘A tutto Max’ accompagnato da un ensemble musicale.

Spettacoli ad invito che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.