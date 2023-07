La Banda Musicale 'Città di Ventimiglia' apre la sua stagione estiva con 'Melodie attraverso il Tempo'

Questa sera, a partire dalle ore 21.30, nell’incantevole cornice dell’Ecovillaggio di Torri Superiore la Banda Musicale “Città di Ventimiglia” aprirà la sua stagione estiva eseguendo “𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨” un susseguirsi di brani che faranno viaggiare gli ascoltatori sulle note di grandi classici e spumeggianti composizioni contemporanee. Un alternarsi di ritmi e melodie per tutti i gusti, arricchiti da numerosi solisti e accompagnati dalla grintosa “West Coast drumline Ventimiglia”, innovativo progetto ritmico della banda intemelia, per una piacevole serata sotto il cielo stellato. Il concerto fa parte del calendario di eventi che vede la Banda Musicale “Città di Ventimiglia” festeggiare i suoi 170 anni di servizio. Aperto a tutti, ingresso gratuito! (Nella piazzetta dell’Ecovillaggio di Torri Superiore, Via Torri 5, Ventimiglia)