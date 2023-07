Sanremo: asfalto e segnaletica nuovi in strada Borgo Tinasso, il ringraziamento di un lettore

Un nostro lettore, R.P., ci ha scritto per ringraziare l’amministrazione comunale e in particolare il Sindaco della città Alberto Biancheri, per aver ridato dignità a strada di Borgo Tinasso, con la realizzazione della nuova segnaletica stradale e con l’asfaltatura della strada in particolare quella del primo tratto della via:

“Un intervento richiesto dai residenti da molti anni, e che finalmente in questi giorni è stato fatto. Esprimo a nome di molti residenti la grande soddisfazione di pedoni, anziani, ragazzi, mamme con passeggini, che ogni giorno erano costretti a invadere la strada, con il rischio di essere travolti a causa di auto posteggiate sulle strisce pedonali, poco visibili e purtroppo non sufficientemente rispettate dai proprietari di auto (costretti a trovare una soluzione a causa di assenza di parcheggi nella zona). A nome di tutti i pedoni e famiglie, ringraziamo il Sindaco Biancheri, e i responsabili della viabilità di Sanremo, per aver ridato dopo 30 anni, dignità e sicurezza a chi ogni giorno percorre a piedi strada Borgo Tinasso. Si spera che questa situazione non sia provvisoria e che si ritorni a costringere i pedoni a invadere di nuovo la strada carrozzabile”.