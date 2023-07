Coldiretti: “+32% di denunce per malattie professionali in Liguria nei primi mesi del 2023”

Solo nei primi mesi del 2023 in Liguria è stato registrato un +32% di denunce per malattie professionali rispetto al 2022. I dati arrivano dall’INAIL che, in questo primo bilancio, registra altresì una diminuzione del 40% per le denunce di infortuni sul lavoro in tutte le sedi liguri.

Per quanto riguarda, invece, l’aumento delle malattie professionali, i dati, parlano chiaro: da gennaio a maggio 2023 sono state protocollate 561 richieste a fronte della 425 registrate lo stesso periodo dell’anno precedente. In provincia di Imperia il settore più coinvolto è quello dell’agricoltura, seguito da industria e servizi, mentre la maggioranza delle patologie riguarda l’apparato muscolo-scheletrico e alcune forme tumorali.

In questo scenario, il patronato Èpaca Coldiretti si pone l’obbiettivo di sensibilizzare il mondo del lavoro e far conoscere le opportunità di indennizzo economico. “Chi non è tutelato dall’INPS – spiega Stefania Luzzo, Responsabile provinciale Èpaca Imperia – deve sapere che in caso di malattia professionale ha diritto a un indennizzo. Troppo spesso, infatti, capita che agricoltori e lavoratori autonomi si trovino a convivere, senza risolverli, con problemi di salute proprio perché ignari delle opportunità a loro riservate di diritto”.