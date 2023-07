Sanremo MareCultura: centinaia le vignette realizzate in diretta da Tiziano Riverso. (FOTO)

Per due giorni il cartoonist Tiziano Riverso ha creato centinaia di vignette, regalando sorrisi e momenti di allegria al pubblico della manifestazione MareCultura.

Tiziano ha dato una nota di colore alla manifestazione. Instancabile, come sempre, e velocissimo nel realizzare caricature divertenti al pubblico ed ai protagonisti degli eventi, fra cui un sorridente assessore al turismo di Sanremo.

Ma non solo vignette. La sera del sabato ha fatto divertire il numeroso pubblico con uno spettacolo di cabaret condotto dal giornalista Claudio Porchia. Il pubblico è stato coinvolto in giochi divertenti, ha ammirato i disegni e le vignette realizzate in diretta.